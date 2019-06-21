Стягивается много машин МЧС: в Екатеринбурге в ЦУМе сработала пожарная сигнализация

Сегодня днём в Екатеринбурге в торговом центре «ЦУМ Пассаж» сработала пожарная сигнализация. Всех посетителей эвакуировали, а к зданию оперативно прибыли машины МЧС.По словам очевидцев, в здании произошло задымление, после чего всех попросили выйти. К ЦУМу стянулись около десяти пожарных единиц техники. Проводится осмотр торгового центра.В пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области пообещали прокомментировать ситуацию позже.