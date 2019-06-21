С различными травмами доставили в больницу: в Екатеринбурге водитель на легковушке сбил подростков

12:07 | 23.06.2019

Фото: отдаление пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Вчера в Екатеринбурге на перекрёстке Крауля и Пирогова недалеко от «Екатеринбург-Арены» 26-летний водитель на ВАЗ-21124 сбил двух подростков. В результате столкновения пострадавших с различными травмами доставили в больницу.



По предварительной информации, водитель легковушки проехал на красный сигнал светофора, что и послужило причиной ДТП.



Пострадавшими оказались два 16-летних подростка. У одного врачи диагностировали рваную рану левого бедра, у второго — перелом левого плеча и предплечья, в также ушибы.