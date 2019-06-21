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20:02 | 22.06.2019

Фото: Красноярский драматический театр имени А.С. Пушкина

«Все спектакли проходят на высоком уровне»: Красноярский театр в Екатеринбурге презентовал картину «Он, она, окно и тело»

Красноярский драматический театр имени Александра Сергеевича Пушкина посетил Екатеринбург с большими гастролями

В столице Урала артисты Красноярского драматического театра имени Пушкина презентовали свои лучшие работы. В минувшую среду, 19 июня, уральцы увидели спектакль «Он, она, окно и тело» (картина по одноименной комедии Рэя Куни). Профессиональный актёрский состав в современном комедийном свете благодаря постановке Марины Есениной на большой сцене Свердловского Театра драмы смог обыграть те темы, которые Рэй Куни поднимал на страницах своей пьесы.

Большая история

Гастроли одного из самых старейших театров России (история Красноярского драматического театра им. А.С. Пушкина уходит корнями в середину XIX века) проводятся благодаря проекту Федерального центра гастрольной деятельности Министерства культуры России «Большие гастроли».

«Все наши спектакли благодаря талантливым режиссерам, художникам и профессиональному актерскому составу проходят на самом высоком уровне. Благодаря грамотно выстроенной репертуарной политике театра и сильной труппе, мы не только самый посещаемый театр города, но и один из самых востребованных (театров — прим.ред.) в России», - отмечает пресс-служба Красноярского драматического театра им. А.С. Пушкина.

«Все спектакли проходят на высоком уровне»: Красноярский театр в Екатеринбурге презентовал картину «Он, она, окно и тело»


Спектакль «Он, она, окно и тело» пользуется большой популярностью уже 14 лет подряд. Каждый показ сопровождался бурными овациями зрителей — не изменила традициям и уральская публика. Удивительная игра актёров, тонкий юмор и щепетильные темы на протяжении всей длительности показа (больше двух часом) вызывали восторг местных зрителей. Нельзя не отметить и лёгкость понимания картины, что тоже придавало её приятный свет.

Заслуженные овации

Действие спектакля разворачивается на протяжении одной ночи в гостиничном номере. Помощник премьер-министра Ричард Уилли (исполнитель роли — Яков Алленов) желает приятно провести время с милой секретаршей Джейн Уорзингтон, роль которую сыграла Татьяна Чубаро. В номер уже принесли напитки и ужин, и вечер, казалось бы, должен спокойно и романтично перейти в ночь, однако планы резко меняются.

«Все спектакли проходят на высоком уровне»: Красноярский театр в Екатеринбурге презентовал картину «Он, она, окно и тело»


Джейн, лёгкость и весёлость которой хорошо передала Татьяна Чубаро, находит в оконной раме тело человека. Первое предположение — грабитель. Вызвать полицию нельзя — премьер-министр боится слухов и скандалов. Единственное, что остаётся героям -
это прятать тело в поисках возможности поскорее и незаметно от него избавиться. Чем дальше это идея заходит, тем больше путаницы создаётся.

На сцене появляются неожиданные герои, которые лишь усложняют задачу и делают её, казалось бы, неразрешимой, да и сам мужчина, чьё тело было найдено в окне, вовсе не оказывается грабителем. А потом в номер заявляется и муж Джейн, необычную и двоякую натуру которого удивительно точно смог изобразить Андрей Киндяков (на финальном поклоне он получил чуть не самые громкие овации). Каждое действие героев лишь больше путает ситуацию, а дальше, когда усложнять уже больше некуда, — премьер-министр не находит разумного объяснения происходящему и просто восклицает: «Дорогая, ты умная, ну уж придумаешь что-нибудь сама».

«Все спектакли проходят на высоком уровне»: Красноярский театр в Екатеринбурге презентовал картину «Он, она, окно и тело»


И это лишь часть

В рамках своих гастролей Красноярский драматический театр имени Александра Сергеевича Пушкина 18 июня показал спектакль «Три дня в деревне», 20 июня - «Покровские ворота», 21 июня - «Опасные связи», 22 июня - «Тартюф или обманщик». В заключительный день, 23 июня, актёрский состав на большой сцене Свердловского Театра драмы приготовил сразу две картины - «Приключение кота Леопольда» и «Примадонны». Каждый показ проходил в наполненном зрителями зале.

Катерина Якушева © «Вечерние Ведомости»

 


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