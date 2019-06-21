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20:02 | 22.06.2019
Фото: Красноярский драматический театр имени А.С. Пушкина
«Все спектакли проходят на высоком уровне»: Красноярский театр в Екатеринбурге презентовал картину «Он, она, окно и тело»
Красноярский драматический театр имени Александра Сергеевича Пушкина посетил Екатеринбург с большими гастролями
Большая история
Гастроли одного из самых старейших театров России (история Красноярского драматического театра им. А.С. Пушкина уходит корнями в середину XIX века) проводятся благодаря проекту Федерального центра гастрольной деятельности Министерства культуры России «Большие гастроли».
«Все наши спектакли благодаря талантливым режиссерам, художникам и профессиональному актерскому составу проходят на самом высоком уровне. Благодаря грамотно выстроенной репертуарной политике театра и сильной труппе, мы не только самый посещаемый театр города, но и один из самых востребованных (театров — прим.ред.) в России», - отмечает пресс-служба Красноярского драматического театра им. А.С. Пушкина.
Спектакль «Он, она, окно и тело» пользуется большой популярностью уже 14 лет подряд. Каждый показ сопровождался бурными овациями зрителей — не изменила традициям и уральская публика. Удивительная игра актёров, тонкий юмор и щепетильные темы на протяжении всей длительности показа (больше двух часом) вызывали восторг местных зрителей. Нельзя не отметить и лёгкость понимания картины, что тоже придавало её приятный свет.
Заслуженные овации
Действие спектакля разворачивается на протяжении одной ночи в гостиничном номере. Помощник премьер-министра Ричард Уилли (исполнитель роли — Яков Алленов) желает приятно провести время с милой секретаршей Джейн Уорзингтон, роль которую сыграла Татьяна Чубаро. В номер уже принесли напитки и ужин, и вечер, казалось бы, должен спокойно и романтично перейти в ночь, однако планы резко меняются.
Джейн, лёгкость и весёлость которой хорошо передала Татьяна Чубаро, находит в оконной раме тело человека. Первое предположение — грабитель. Вызвать полицию нельзя — премьер-министр боится слухов и скандалов. Единственное, что остаётся героям -
это прятать тело в поисках возможности поскорее и незаметно от него избавиться. Чем дальше это идея заходит, тем больше путаницы создаётся.
На сцене появляются неожиданные герои, которые лишь усложняют задачу и делают её, казалось бы, неразрешимой, да и сам мужчина, чьё тело было найдено в окне, вовсе не оказывается грабителем. А потом в номер заявляется и муж Джейн, необычную и двоякую натуру которого удивительно точно смог изобразить Андрей Киндяков (на финальном поклоне он получил чуть не самые громкие овации). Каждое действие героев лишь больше путает ситуацию, а дальше, когда усложнять уже больше некуда, — премьер-министр не находит разумного объяснения происходящему и просто восклицает: «Дорогая, ты умная, ну уж придумаешь что-нибудь сама».
И это лишь часть
В рамках своих гастролей Красноярский драматический театр имени Александра Сергеевича Пушкина 18 июня показал спектакль «Три дня в деревне», 20 июня - «Покровские ворота», 21 июня - «Опасные связи», 22 июня - «Тартюф или обманщик». В заключительный день, 23 июня, актёрский состав на большой сцене Свердловского Театра драмы приготовил сразу две картины - «Приключение кота Леопольда» и «Примадонны». Каждый показ проходил в наполненном зрителями зале.
Катерина Якушева © «Вечерние Ведомости»
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22.06.2019
20:02 | 22.06.2019
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