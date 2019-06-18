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16:32 | 21.06.2019
Фото: meme-arsenal.com
Свердловских предпринимателей предупредили о мошенниках
Мошенники действуют следующим образом: от имени ФНС они отправляют коммерсантам электронные письма о наличии задолженности по налогам и сборам, предлагая оплатить долг по указанным в письме реквизитам. В качестве платежного адреса указан счет в «Сбербанке».
Отличить мошенников от настоящей налоговой просто: счета ведомства не могут быть открыты в коммерческих банках.
Отмечается, что письма были отправлены массовой рассылкой, по данному факту уже написано заявление в правоохранительные органы.
Ольга Дубровина © «Вечерние Ведомости»
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