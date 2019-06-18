В 36 домах на Вторчермете исчезла горячая вода

09:13 | 21.06.2019

Фото: mupgitc.ru

Произошло это из-за того, что во время плановых опрессовок нашли прорыв трубы. Сейчас ведутся ремонтные работы.



Как сообщает автоответчик РЭМП ЖСК, сейчас воды нет в 36 домах на улицах Агрономическая, Титова, Ферганская и Сухоложская.



Горячая вода вновь появится после завершения работ. Планируется, что трубу заменят к 13:00 21 июня.



Напомним, с 24 по 27 июня в городе пройдёт второй этап опрессовок: их перенесли с июля на июнь, потому что в Екатеринбург на «Иннопром» и саммит GMIS-2019, возможно, приедет Владимир Путин.