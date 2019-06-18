Бывший свердловский транспортный прокурор назначен замглавы райадминистрации Екатеринбурга

22:56 | 20.06.2019

Экс-руководитель Свердловской транспортной прокуратуры Виталий Воронин назначен заместителем главы администрации Орджоникидзевского района Екатеринбурга по потребительскому рынку. До своего назначения он руководил юридическим отделом префектуры.



Виталий Воронин – весьма известен и авторитетен (в хорошем смысле) в силовых структурах региона. В 2000-х г. он возглавлял отдел областной прокуратуры по надзору за исполнением законов на транспорте и в таможенных органах, в 2005 году назначен руководителем Свердловской транспортной прокуратуры. Спустя несколько лет ушел на пенсию по выслуге лет, а затем перешел на муниципальную службу.



Существует мнение, что Виталию Воронину, учитывая опыт работы в прокуратуре, удастся устранить проблемы на территории, накопленные за прошлые годы. К тому же, Воронин пришел не из коммерческих структур, что дает основания полагать о его объективном подходе и защите интересов всех без исключения предпринимателей, которые действуют в соответствии с законодательством.