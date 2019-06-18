Теперь в Екатеринбурге нельзя будет припарковаться напротив УрФУ на улице Мира

17:47 | 20.06.2019

Фото: uralinform.ru

Парковка на Мира напротив здания УрФУ запрещена с середины июня. Об этом на своей странице в Facebook сообщила организатор Венского фестиваля музыкальных фильмов, который каждое лето проходит в столице Урала, Мария Зашляпина.



Мария пишет следующее: «Решение было принято после многочисленных жалоб жителей окрестных домов на любителей курить кальяны по ночам и слушать музыку через сабвуферы в багажниках. Мы и сами во время фестиваля неоднократно жаловались на шум со стороны парковки».



В отделении пропаганды ГИБДД закрытие парковки также подтвердили. Это решение поможет обеспечить безопасность дорожного движения, упорядочить проезд транспорта и пресечь хаотичную парковку перед УрФУ.