В Екатеринбурге предъявили обвинение стороннику Ходорковского

17:17 | 20.06.2019

Фото: kommersant.ru

Бывшему координатору «Открытой России» в Екатеринбурге Максиму Верникову предъявили обвинение по 284.1 УК РФ «О деятельности нежелательной организации».



В качестве меры пресечения Верникову выбрали подписку о невыезде. На своей странице в фейсбуке он сообщил, что решение будет обжаловать. По его информации, о передаче его дела в суд в ближайшие 2-3 месяца речи не идет.



Уголовное дело Верникова было возбуждено в марте этого года. Его обвиняют в «Осуществление деятельности на территории Российской Федерации иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности». Он стал вторым человеком в России, обвиняемым по этой статье.