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23:08 | 19.06.2019
Фото: Департамент информационной политики Свердловской области
В Екатеринбург прибыли французские воздушные туристы
По словам генконсула Франции в Екатеринбурге Жан-Пьера Коффинье, пилоты давно мечтали совершить путешествие по России. Большинство из них приехали посмотреть на красоты Урала – леса и природу. Также туристы посетят достопримечательности Екатеринбурга: Плотинку, Исторический сквер, Водонапорную башню. Дипломат отметил, что уральскую столицу представят как город, ставший ярким представителем промышленного мегаполиса.
Добавим, международное авиаралли проводится на территории стран Европы, Ближнего Востока с Северной Африки с 1995 года. Россия в списке стран, доступных для посещения появилась впервые. В рамках путешествия по России, помимо столицы Урала, туристы посетят Псков, Санкт-Петербург, Москву, Казань, Самару, Волгоград, Краснодар и Сочи.
Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»
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19.06.2019
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