В Екатеринбург прибыли французские воздушные туристы

23:08 | 19.06.2019

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

В рамках авиарейда «Ралли Аэро Франс 2019» сегодня, 19 июня, в Екатеринбургский аэропорт Кольцово прибыли туристы из Франции. Как уточнили в департаменте информполитики Свердловской области, всего приземлились 18 легкомоторных самолётов с группой туристов – 41 человек.



По словам генконсула Франции в Екатеринбурге Жан-Пьера Коффинье, пилоты давно мечтали совершить путешествие по России. Большинство из них приехали посмотреть на красоты Урала – леса и природу. Также туристы посетят достопримечательности Екатеринбурга: Плотинку, Исторический сквер, Водонапорную башню. Дипломат отметил, что уральскую столицу представят как город, ставший ярким представителем промышленного мегаполиса.



Добавим, международное авиаралли проводится на территории стран Европы, Ближнего Востока с Северной Африки с 1995 года. Россия в списке стран, доступных для посещения появилась впервые. В рамках путешествия по России, помимо столицы Урала, туристы посетят Псков, Санкт-Петербург, Москву, Казань, Самару, Волгоград, Краснодар и Сочи.