Свердловский облсуд рассмотрит апелляцию на приговор бывшему начальнику ОМВД Полевского

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Добавим также, что приговор был обжалован и прокурором города Полевского.
Приговором Полевского городского суда от 14 декабря 2018 года Игорь Рзаев, а также местный житель Андрей Ионас в зависимости от роли и степени участия в инкриминируемых деяниях, признаны виновными по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения»).
В ходе рассмотрения уголовного дела в суде установлено, что подсудимые совершили хищение служебного автомобиля «УАЗ», принадлежащего ГУ МВД России по Свердловской области и находящегося в пользовании отдела МВД России по г. Полевскому. Они организовали и совершили его подмену на другой автомобиль «УАЗ», находящийся в более худшем техническом состоянии, изменив при этом идентификационный номер автомобиля, сообщала ранее прокуратура Свердловской области.
Своими действиями подсудимые причинили государству ущерб на сумму более 200 тыс. рублей. Впоследствии указанные лица использовали данный автомобиль в своих целях.
Полевской городской суд назначил наказание Игорю Рзаеву в виде штрафа в размере 450 тыс. рублей, Андрею Ионасу (по совокупности преступлений путём частичного сложения наказаний, назначенных по настоящему приговору и по приговору мирового судьи от 12 апреля 2018года) наказание в виде штрафа в размере 650 тыс. рублей.
В части предъявленного подсудимым обвинения по ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 326 УК РФ («Организация подделки или уничтожения идентификационного номера транспортного средства, совершенная группой лиц по предварительному сговору») уголовное дело в отношении обвиняемых прекращено в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.
Еще до осуждения Игорь Рзаев на основании решения Полевского городского суда был отстранен от занимаемой должности. Впоследствии контракт с ним прекращен в связи с достижением предельного возраста пребывания в ранее занимаемой должности.
© «Вечерние Ведомости»
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