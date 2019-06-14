На Урале возбуждено уголовное дело против ещё одного железнодорожника. Поможет ли это восстановить справедливость в деле экс-главы СвЖД Миронова?

15:20 | 18.06.2019

Уральское следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело по части 3 статьи 290 УК РФ («Получение взятки должностным лицом») в отношении бывшего заместителя начальника Свердловской железной дороги по строительству Алексея Кочнева. Об этом сообщает издание Znak.com.



По словам источника издания, дело связано с директором фирмы-субсубподрядчика РЖД «Строй Тикс» Евгения Савранина, который фигурирует в уголовном деле в отношении погибшего вчера экс-начальника СвЖД Алексея Миронова.



Отметим, что ранее защита Алексея Миронова неоднократно упоминала о Кочневе, говоря об обстоятельствах уголовного дела о взятке возбужденного в отношении экс-главы СвЖД. Адвокаты Миронова. Адвокаты утверждали, что Кочнев связан с бизнесменом Савраниным, от которого, по версии следствия, Миронов получил взятку в 2015–2016 годах. Кроме того Кочнев пострадал от кадровых решений Миронова, а потому мог быть замешан в провокации против своего бывшего начальника. Однако следствие, судя по всему, относилось к этим утверждениям как к способу защиты, и не более того.



Напомним, бывшего руководителя СвЖД Алексея Миронова задержали 13 декабря 2018 года. Первоначально ему было предъявлено обвинение в получении взятки в крупном размере (пункт «в» части 5 статьи 290 УК РФ). По версии следствия, директор ООО «Строй Тикс» Евгений Савранин перечислил 725 тыс. рублей на расчётный счёт ООО «Премиум» за дизайн-проект частного коттеджа в поселке Иславском Одинцовского района Московской области, принадлежащего Миронову. Именно эта сумма, как считают следователи, была взяткой за общее покровительство при распределении контрактов РЖД в 2015–2016 годах



Позже в отношении Миронова были возбуждены ещё два дела по статье 290 УК РФ («Взятка») и по части 1 статьи 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями вопреки интересам службы»). В последнем случае речь шла о злоупотреблениях со стороны главы СвЖД при реконструкции железнодорожных путей возле Сургута.



Сам Алексей Миронов, как и его защита, неоднократно заявляли о несостоятельности всех предъявленных ему обвинений. Однако 14 декабря 2018 года Ленинский райсуд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство следствия об аресте Миронова, и он был помещён под стражу. В феврале 2019 года Свердловский областной суд, изменил Миронову меру пресечения на домашний арест. А буквально неделю назад, 12 июня, суд ещё раз изменил меру пресечения, и Миронов вышел из под домашнего ареста под залог в 5 миллионов рублей, которые он должен был внести до 21 июня.



Вчера, 17 июня, стало известно, что Алексей Миронов не выдержал произошедшего с ним и покончил с собой.



В сложившейся ситуации невольно возникает вопрос: будет ли возбуждено уголовное дело по факту доведения до самоубийства? В ситуации с Алексеем Мироновым это кажется очевидным. Если да, то, в отношении кого?



Примечательными и справедливыми стали слова губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, написанные им по этому поводу на его странице в Instagram.



«Вчера не стало бывшего начальника Свердловской железной дороги Алексея Юрьевича Миронова. Он свел счеты с жизнью. Я приношу свои соболезнования его родным и близким», — написал губернатор. По его словам, несмотря на уголовное дело, которое было инициировано в отношении экс-начальника СвЖД, и обвинения в коррупции, многим он запомнился «профессионалом, опытным железнодорожником, надежным человеком».



Куйвашев напомнил, что в России действует презумпция невиновности. «Вина Миронова до сих пор доказана не была. Я предполагаю, что Алексей Юрьевич не выдержал того огромного давления, которое обрушивается на человека после предъявления ему обвинений», — добавил глава Свердловской области.



По словам Евгения Куйвашева, борьба с коррупцией — задача важная, но она не должна «превращаться в кампанейщину», а силовые структуры не должны пользоваться этим ради увеличения своего влияния. «К сожалению, часто за ширмой такой борьбы скрываются клановые разборки или ведомственные войны. Ценой оказывается человеческая судьба, а иногда и жизнь», — заключил Куйвашев.



Подробностями уголовного дела о получении взятки, возбужденного в отношении бывшего заместителя начальника Свердловской железной дороги Алексея Кочнева поделился адвокат Сергей Колосовский.



«Дело по части 2 статьи 290 УК РФ в отношении Кочнева было возбуждено еще 16 мая 2019 года. По данным следствия, Кочнев получил от ООО «Стройтикс» в лице его владельца Евгения Савранина взятку в значительном размере. Денежные средства с расчётного счёта ООО «Стройтикс» были перечислены на расчётный счёт АО «Тойота банк», в счет оплаты по потребительскому кредиту. Таким образом, подтверждается версия Миронова, что Савранин давал взятки нижестоящим сотрудникам РЖД, которые и осуществляли ему общее покровительство на объектах. Соответственно, платить денежные средства начальнику дороги не было никакого смысла. Таким образом, Миронов был прав, когда говорил о фальсификации доказательств в отношении него», — сказал Колосовский.