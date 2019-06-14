Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский проведёт выездные приёмы горожан

14:01 | 17.06.2019

Выездные приёмы горожан на территориях районов города проведёт мэр Екатеринбурга Александр Высокинский. Первыми с мэром уральской столицы смогут пообщаться жители Чкаловского района.



Как сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга, приём жителей Чкаловского района Екатеринбурга мэр города проведёт уже в ближайшую среду, 19 июня. Встреча состоится в 14:00 в здании районной администрации на улице 8 Марта, д. 177.



Предварительная запись на приём начнётся 17 июня по телефону: +7 (343) 304 78 73.



Напомним, что в соответствии с законодательством при личном приёме требуется предъявить документ удостоверяющий личность, поэтому отправляясь на встречу с мэром не забудьте взять с собой паспорт.



Отметим, что аналогичные встречи с жителями города Александр Высокинский планирует организовать во всех районах Екатеринбурга.