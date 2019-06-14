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14:01 | 17.06.2019
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский проведёт выездные приёмы горожан
Как сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга, приём жителей Чкаловского района Екатеринбурга мэр города проведёт уже в ближайшую среду, 19 июня. Встреча состоится в 14:00 в здании районной администрации на улице 8 Марта, д. 177.
Предварительная запись на приём начнётся 17 июня по телефону: +7 (343) 304 78 73.
Напомним, что в соответствии с законодательством при личном приёме требуется предъявить документ удостоверяющий личность, поэтому отправляясь на встречу с мэром не забудьте взять с собой паспорт.
Отметим, что аналогичные встречи с жителями города Александр Высокинский планирует организовать во всех районах Екатеринбурга.
© «Вечерние Ведомости»
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