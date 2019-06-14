Во время остановки в Екатеринбурге в поезде скончалась женщина

10:57 | 16.06.2019

Фото: Е1.RU

Сегодня, 16 июня, около семи часов утра в поезде Новый Уренгой - Москва во время остановки в Екатеринбурге скоропостижно скончалась женщина. Ей было 77 лет.



На месте происшествия работали врачи «скорой помощи». Позже, в 7:20, из вагона на перрон вынесли тело. Из-за случившегося отправление поезда задержалось на полчаса.



В настоящее время проводится доследственная проверка. Смерть женщины не носит криминального характера. Точные причины произошедшего будут установлены после проведения судмедэкспертизы.