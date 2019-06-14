В минувшую пятницу в Екатеринбурге пропал человек

09:21 | 16.06.2019

Фото: Поисковой отряд «Прорыв»

В Екатеринбурге пропал 24-летний Мамедов Рустам Сабир Оглы. С минувшей пятницы, 14 мая, местонахождение мужчины неизвестно.



Приметы: рост 180 см., худощавое телосложение, тёмные волосы, карие глаза. Особая примета: хромает на обе ноги.



На момент пропажи был одет в светло-серую футболку, тёмно-синюю куртку с капюшоном, тёмно-синие джинсы, тёмные кроссовки.



Если вы видели Мамедова Руслана или владеете информацией о его примерном местонахождении - сообщите об этом координатору поиска по телефону +79630367618.