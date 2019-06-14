Жителей эвакуировали: в Екатеринбурге на Академическом загорелась квартира

Накануне в Екатеринбурге в доме №7 на улице Павла Шаманова загорелась квартира на пятом этаже. Из здания эвакуировали 44 человека, в числе которых были дети.Как сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, площадь возгорания составила 20 квадратных метров. Огонь повредил домашнее имущество и балкон. На месте происшествия работали 13 человек личного состава и три единицы техники.Пожар потушили за восемь минут. В результате возгорания никто не пострадал.