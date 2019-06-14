Прошлой ночью в центре Екатеринбурга люди на ВАЗ-2114 стреляли в окружающих из пейнтбольных ружей

В ночь с пятницы на субботу на Сакко и Ванцетти, 48 несколько неизвестных на ВАЗ-2114 подъехали к местному бару, достали пейнтбольные ружья и начали стрелять в окружающих. Пострадало пять человек.На момент инцидента рядом с баром находились пять посетителей и два сотрудника. Дебоширы подъехали по встречной полосе. Один из сотрудников бара успел забежать в помещение и взять биту, после чего ВАЗ-2114 скрылся.Сотрудники не отрицают, что нападающими могли быть жители дома, где и находится бар. Другие утверждают, что дебоширы успели пострелять и в другой части района.Пострадавшие обратились в полицию. Следы краски также остались на фасаде здания и на припаркованном рядом автомобиле.