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11:35 | 13.06.2019
Пенсионерки из Екатеринбурга судятся с энергетиками из-за коммунальной аварии на теплосетях
В акте комиссионного обследования представителей ЖЭУ указана причина затопления – срыв гибкой проводки. Вопрос не дошел бы до суда, а спор между двумя соседями касался только размера причиненного ущерба, поскольку сорванный шланг (или разорванный?) относится к санитарно-техническому оборудованию и внутриквартирной инженерной системе горячего водоснабжения и находится в зоне ответственности собственника жилого помещения, если бы не одно НО. Шланг сорвало в то же время ночью 20 октября 2018 года, когда произошла авария на трубопроводе АО «ЕТК».
Зная о масштабной аварии в районе, пенсионерка просила соседей дождаться ответов от управляющей компании, от теплосетевой компании, которые должны были поступить Уполномоченному по правам человека в Свердловской области, к которому она обратилась.
Дважды в ответах Уполномоченному по правам человека АО «ЕТК» сообщало, что давление в подающем трубопроводе ГВС в квартале после ЦТП не превышало 8.0 кгс/см2. Эту же информацию общество представило в суд. Однако, как пояснил специалист АО «ЕТК» в судебном заседании, приборы, показания которых могут служить доказательством того, что давление в ту ночь соответствовало заявленным параметрам, планируется установить только летом 2019 года. При этом регуляторов давления на системе ГВС в самом доме не установлено, поскольку не предусмотрено проектной документацией.
Кроме этого, имеется график прибора коммерческого узла учета тепловой энергии, зафиксировавший скачок давления по дому с 03.00 до 04. 00 20 октября.
Увы, зная, что в доме не установлено регуляторов давления ГВС, с потребителями услуг данного дома, не обладающим специальными познаниями, управляющая компания не проводила разъяснительную работу. Также в суде стало известно, что перед отопительным сезоном 2018/2019 г. УК проводила гидравлические испытания внутридомовых сетей дома на прочность, плотность теплового узла и системы отопления. Испытание на прочность и плотность системы ГВС в указанном доме не проводилось.
Испытавшие негативные последствия скачка давления, пенсионерки теперь состязаются в суде с АО «ЕТК» и своей управляющей компанией, обслуживающей многоквартирный дом, доказывая, что причиной разрыва гибкой подводки ГВС к смесителю мог стать скачок давления и нестабильность температур горячего водоснабжения.
Пенсионерки просят откликнуться в комментариях к этой статье жителей Железнодорожного района, в квартирах которых случились протечки оборудования ночью 20 октября 2018 года.
© «Вечерние Ведомости»
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