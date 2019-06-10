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14:37 | 12.06.2019

Фото: ural.aif.ru

Свердловская филармония приглашает жителей города на концерт «Мы с вами, маэстро Энхэ»

Свердловская филармония приглашает на благотворительный концерт. Он состоится 25 июня. Музыканты собирают средства на курс длительной реабилитации дирижера Уральского молодежного симфонического оркестра.

От того, насколько быстро будут собраны средства, зависит, насколько быстро Маэстро Энхэ вернётся к нормальной жизни и встанет за дирижерский пульт. Все средства, вырученные от концерта, направятся на оплату терапии.

Энхбаатар Баатаржав, которого знают под творческим псевдонимом Энхэ, — один из последних учеников создателя Уральского филармонического оркестра Марка Павермана. В 2007 году он возглавил Уральский молодежный симфонический оркестр.

Ольга Дубровина © «Вечерние Ведомости»

 


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