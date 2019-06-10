Автоледи насмерть сбила велосипедиста в переулке Базовом

10:42 | 12.06.2019

Фото: drive2.ru

Страшный инцидент произошёл вечером 11 июня в Базовом переулке: водитель «Лады» наехала на двигающегося 29-летенго мужчину.



В ГИБДД рассказали следующее: «Прибывшими на место сотрудниками полиции предварительно установлено, что водитель автомобиля «Лада - 219010» двигаясь по переулка Базовый со стороны Кольцовского тракта в сторону Сибирского тракта, на регулируемом перекрестке выехал на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с велосипедистом, переезжающим проезжую часть дороги справа налево по ходу движения автомашины на разрешающий зеленый сигнал светофора».



В результате ДТП велосипедист был госпитализирован с открытой черепно-мозговой травмой и открытыми переломами обоих голеней. Позднее он скончался. За рулем «Лады» была 29 - летняя женщина, ее стаж вождения 7 лет.