Стены дома в Нижнем Тагиле, где произошёл взрыв газа, покрылись трещинами

09:46 | 12.06.2019

Фото: tagilka.ru

При визуальном осмотре дома в Нижнем Тагиле, где произошёл взрыв газа, было установлено повреждение инженерных сетей и коммуникаций, ограждение лоджий, сквозные трещины в стене одной из квартир, аварийное состояние в стене другой, деформации участка стены. Кроме того, отошло лестничное перекрытие. Комиссия, инспектировавшая дом, заключила, что дальнейшая эксплуатация возможна лишь при условии восстановления - капремонта и замены конструкций.



Глава города Владислав Пинаев заявил, что на восстановление уйдёт не меньше месяца.



На время ремонта жителей дома расселят. В аварийном подъезде проживает 28 человек, 3-е из них дети. Пока что заявлений на расселение от пострадавших не поступало, никто из них ещё не возвращался домой. Имущество людей,оставшееся без присмотра, охраняют сотрудники полиции.



Напомним, взрыв в доме № 42 на Черноисточинском шоссе в Нижнем Тагиле произошел примерно в семь часов вечера 10 июня. Предварительной причиной спасатели назвали взрыв бытового газа. В результате взрыва 27-летнего хозяина квартиры выкинуло из окна четвертого этажа. Утром 11 июня он скончался. После взрыва глава города объявил о введении режима ЧС, который позволит городу задействовать средства резервного фонда для помощи пострадавшим.