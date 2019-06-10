Владимир Путин посетит выставку "Иннопром" в Екатеринбурге

08:56 | 12.06.2019

Фото: svoboda.org

О своём намерении посетить в июле саммит GMIS и выставку "Иннопром" Владимир Путин заявил во время совещания в Минпромторге России.



В Екатеринбург главу государства пригласил глава Минпромторга РФ Денис Монтуров.



Министр предположил, если инициатива проведения на площадке ИННОПРОМа глобального производственного индустриального саммита GMIS-2019 была поддержана президентом, то он сможет найти время и возможность присутствовать на выставке и саммите. Глава Государства сказал, что постарается приехать.



Напомним, в этом году Международная выставка ИННОПРОМ-2019 пройдёт в десятый раз. Ее партнером будет Турция.