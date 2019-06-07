В Нижнем Тагиле сгорел автомобиль «ГАЗ 3110»

19:09 | 11.06.2019

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Сегодня днём в Нижем Тагиле сгорел автомобиль «ГАЗ 3110», об этом сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области.



Машина находилась на улице Большевостской, о пожаре сообщили в 15:37.



На борьбу с огнём выезжали 5 человек личного состава и 2 единицы пожарной техники. Информации о пострадавших нет.