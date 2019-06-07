В Сысерти ищут педофила, изнасиловавшего пятилетнего ребёнка

17:53 | 11.06.2019

Фото: КП - Екатеринбург

Полиция объявила в розыск 49-летнего Сергея Ч, который подозревается в изнасиловании маленькой девочки.



Страшное преступление главный подозреваемый совершил накануне в поселке Октябрьский в Сысерти.



В родительских чатах города распространяются предупреждения не отпускать детей одних, поскольку мужчина ещё на свободе. Пользователи соцсетей пишут, что он передвигался на «Тойоте», а в последний раз его видели в поселке Бобровский.



Розыскные мероприятия проводит МО МВД России «Сысертский». Тех, кто владеет какой-либо информацией о подозреваемом, просят позвонить в 02 или по номеру 8 (34374) 6-83-81.



В пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области и в пресс-службе ГУ МВД ситуацию не прокомментировали.