Сотрудники таможни и налоговой пришли с проверкой в ТЦ «Покровский пассаж»

16:24 | 10.06.2019

Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

Сотрудники таможни в настоящее время проводят таможенный осмотр помещений в ТЦ «Покровский пассаж» в Екатеринбурге. По данным таможенных органов, а также УФНС России по Свердловской области, владелец магазина не предоставил сведения о легальности ввоза иностранных товаров.



«Владельцу товаров установили срок для предоставления документов и сведений, необходимых для проведения таможенного контроля, а также лицензии на продажу товаров, маркированных известным брендом. После предоставления документов и сведений будет принято решение о дальнейших действиях таможенных органов», –сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.