На ВИЗе в Екатеринбурге произошел пожар в школе, закрытой на реконструкцию

Сегодня в Екатеринбурге загорелась школа №41 на улице Котельникова. Как рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области, это здание сейчас не эксплуатируется.Инцидент произошёл из-за возгорания мусора на первом этаже. Огонь полыхал на площади 30 квадратных метров.На месте работали 8 человек и 2 единицы пожарной техники, с пламенем справились за 25 минут. Пострадавших нет.