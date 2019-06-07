Из Екатеринбурга вновь будут летать самолёты в Нижнекамск

12:59 | 9.06.2019

Фото: svx.aero

Столица Урала возобновляет прямое авиасообщение с Нижнекамском. Как сообщили в пресс-службе аэропорта Кольцово, самолёты начнут летать со вторника, 11 июня.



Отправиться из Екатеринбурга в Нижнекамск пассажиры смогут два раза в неделю: во вторник и воскресенье, в 19:25. Рейсы в обратном направлении будут производиться по понедельникам и средам, в 02:50 по местному времени. Время в пути будет составлять 1 час 20 минут. Перевозить пассажиров будут самолёты CRJ-200, которые вмещают 50 человек.



Напомним, на этой неделе Кольцово открыл прямое авиасообщение с Магаданом.