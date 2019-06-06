Сотрудники ГИБДД в выходные проведут рейд по Свердловской области

10:53 | 8.06.2019

Фото: ГИБДД

Сегодня, 8 июня, и завтра, 9 июня, на дорогах Свердловской области сотрудники ГИБДД будут искать водителей, которые управляют автомобилями в нетрезвом состоянии, и тех, кто водит машину без прав.



Помимо прочего, сотрудники ГИБДД просят всех внимательных водителей сообщать о нарушениях правил дорожного движения по телефону дежурной части УГИБДД по Свердловской области +7 (343) 269–77–00.



Вся поступившая информация будет проверена. В случае нарушения ПДД виновных привлекут к ответственности.

