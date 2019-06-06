Пропустить через себя и встрепенуться: В Екатеринбурге состоялась премьера спектакля «Головлёвы»

«Спектакль о разрушении семьи, о разных взглядах на жизнь этой семьи, о стремлении к разному. Семья, которая не нашла общий знаменатель. Спектакль о тоске, об одиночестве, о том, что нужно здесь и сейчас соучаствовать в жизни близкого человека. Тема, которую Салтыков-Щедрин исследовал, и которая, к сожалению, никогда не заканчивается»,- прокомментировал картину режиссёр-постановщик Дмитрий Зимин.Всё хозяйство дома легло на плечи главы семейства Арины Петровны. Роль женщины сыграла Марина Савинова. Актриса смогла передать то переживание, которое Арина Петровна испытывала, глядя на свою семью. Её муж (исполнитель роли — Константин Шавкунов) даже в солидном возрасте не смог избавиться от ребячества, обнищал и опустился. Арина Петровна, которая всю себя посвятила семье, наблюдала за тягостью и несовершенством жизней своих близких.Головлёвы младшие развращены тягой к богатству: смерть старших для них выступает как повод получить своё наследство. Зритель на протяжении всего спектакля непрестанно наблюдает за тем, как сначала разрушаются души героев, а затем и их жизни. Благодаря мрачным, «обшарпанным» декорациям зритель понимает, что дом для Головлёвых — это не семейный очаг, это место, откуда нужно скорее уехать, убежать и по возможности никогда больше не возвращаться.Один из сыновей Арины Петровны, Порфирий (противоречивую роль которого до малейшей детали смог воплотить Игорь Кожевин) принимает трагедию своей семьи как созидание. На протяжении всего спектакля он призывает своих близких к божественному и духовному, даже не замечая, как это губит его семью. Физическая гибель членов семьи наступила из-за него, и он как проводник со словами «всякой вещи своё место, а мертвецу место в могиле» прощается со своими близкими.В центре декораций расположилась многометровая деревянная башня, которая, словно маятник, изредка раскачивается и отсчитывает время, оставшееся героям. Члены семьи один за другим погибают, не справившись с тяжестью происходящего. К концу истории напряжение на сцене только увеличивается: из всей большой семьи в живых остаётся лишь Порфирий. Игорь Кожевин, будто бы выворачивая своего героя, показывает все его внутренние терзания. С криками: «Не за что мне просить прощения» он судорожно срывает с себя одежду своих близких и старается очиститься, но гибель приходит и за ним.В мрачных декорациях актёры воссоздали идею опустошения. Не осталось никого.Картина «Головлёвы» стала завершающей из цикла спектаклей о духовности человека. Прежде зрители увидели спектакли «Лифт» и «Кроткая».Фото: Татьяна Шабунина, Вадим Балакин