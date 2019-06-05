Новости дня
17:17 | 7.06.2019
Фото: Администрация Нижнего Тагила
В Нижнем Тагиле стартовал II Евроазиатский чемпионат по снайпингу
На площадке НТИИМ за победу борются представители ОМОН, Росгвардии, СОБРа и гражданские спортсмены. Всего заявилось 60 человек со всей России. Им предстоит выполнить 20 упражнений и продемонстрировать навыки попадания в мишени в непростых погодных условиях. Максимальная дистанция выстрелов — 1500 метров.
Итоги первого этапа соревнований подведут уже завтра. После этого второй и третий этапы пройдут уже в Тюмени и Екатеринбурге.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
18:35 | 7.06.2019
Члены Общественного совета обсудили содержание памятников культурного наследия Перми
18:32 | 7.06.2019
Новый дворовый мини-стадион начали строить в Перми на ул. Пихтовой
18:28 | 7.06.2019
В Пермской городской Думе открылась выставка Бориса Сатюкова
18:03 | 7.06.2019
Анатолий Марчевский вновь стал директором Екатеринбургского цирка
17:45 | 7.06.2019
Пермский край поднялся на 22 позиции в Нацрейтинге инвестиционного климата субъектов страны
17:17 | 7.06.2019
В Нижнем Тагиле стартовал II Евроазиатский чемпионат по снайпингу
17:15 | 7.06.2019
На зауральской трассе Citroen C4 влетел в дерево. Пострадал ребенок
17:06 | 7.06.2019
В Нижних Сергах мужчину отправили в колонию за незаконную рубку леса
16:50 | 7.06.2019
Библиотечный центр «Екатеринбург» собирает ненужные пластинки для открытия винил-кроссинга
16:19 | 7.06.2019
Прокуратура и районная администрация добились восстановления горячего водоснабжения на Эльмаше
15:55 | 7.06.2019
Депутат Пермской городской Думы Василий Кузнецов принял участие в церемонии открытия V Всемирных игр юных соотечественников в Ханты-Мансийске
15:51 | 7.06.2019
В Екатеринбурге насильнику 15-летней школьницы вынесли приговор
15:43 | 7.06.2019
В пермском call-центре прошла прямая линия по вопросам жилищно-коммунального хозяйства
15:14 | 7.06.2019
Пермский край привлек инвестиции в 200 млн рублей для производства человекоподобных роботов
15:13 | 7.06.2019
В Нижнем Тагиле парк «Народный» оградят полутораметровым забором
14:52 | 7.06.2019
Полицейские Ревды разыскивают гражданина, подозреваемого в незаконной продаже наркотиков
14:47 | 7.06.2019
На встрече с почетными гражданами Перми городские власти рассказали о перспективных проектах и программе Дня города
14:30 | 7.06.2019
В Кургане чиновник Росавтодора фиктивно «обучал» водителей-иностранцев, работающих в Санкт-Петербурге
14:23 | 7.06.2019
На заседании экспертного совета архитекторов в Екатеринбурге выбрали 5 лидеров-площадок для строительства храма
14:18 | 7.06.2019
Энергетики «Т Плюс» смонтировали 320 метров новой теплосети на улице Газеты «Звезда»
14:14 | 7.06.2019
В выходные в Перми потеплеет
13:44 | 7.06.2019
Иностранные инвесторы хотят принять участие в строительстве "Академического экспресса" в Екатеринбурге
13:30 | 7.06.2019
На трассе М5 «Урал» возле села Кашино с 10 июня изменится схема движения транспорта
13:19 | 7.06.2019
На ПМЭФ-2019 подписали документ о развитии медицинского туризма в Свердловской области
13:06 | 7.06.2019
В Екатеринбурге снесли старую водонапорную башню
12:51 | 7.06.2019
Депутат гордумы Екатеринбурга заявил, что выступит против строительства храма в сквере у Театра Драмы
12:15 | 7.06.2019
Валерий Сухих рассказал о кадровой политике в Пермском крае
12:10 | 7.06.2019
Заседание Экспертного совета по рассмотрению возможных площадок для строительства Собора Святой Екатерины. Трансляция