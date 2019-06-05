В Нижнем Тагиле стартовал II Евроазиатский чемпионат по снайпингу

17:17 | 7.06.2019

Фото: Администрация Нижнего Тагила

Сегодня, 7 июня, в Нижнем Тагиле на полигоне «Старатель» проходит первый этап II Евроазиатского чемпионата по снайпингу.



На площадке НТИИМ за победу борются представители ОМОН, Росгвардии, СОБРа и гражданские спортсмены. Всего заявилось 60 человек со всей России. Им предстоит выполнить 20 упражнений и продемонстрировать навыки попадания в мишени в непростых погодных условиях. Максимальная дистанция выстрелов — 1500 метров.



Итоги первого этапа соревнований подведут уже завтра. После этого второй и третий этапы пройдут уже в Тюмени и Екатеринбурге.