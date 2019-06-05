В Екатеринбурге снесли старую водонапорную башню

13:06 | 7.06.2019

Фото: itsmycity.ru

Сегодня утром старую водонапорную башню на улице Червонной, 19 обрушили с помощью экскаватора.



Весной в Екатеринбурге провели конкурс на демонтаж сооружения. В прошлые выходные подрядчик хотел уже приступить к сносу башни, но местные жители заявили, что попытаются спасти сооружение. Активисты провели возле строения субботник. Подрядчик пошел им на встречу и не мешал мероприятию. Однако 7 июля все же приступил к сносу водонапорной башни.