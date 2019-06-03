«Мы живем как на помойке! Дышать нечем!» Жителей свердловских поселков терроризируют полчища мух, слетевшихся на куриный помет

Жители поселков Лазоревый и Дружинино Нижнесергинского района Свердловской области жалуются на нашествие мух, которые заполонили округу после того, как год назад на поле рядом с населенными пунктами стали свозить куриный помет в огромных количествах – в день машин по 15-20 КаМАЗов. По мнению сельчан, помет свозился с птицефабрики «Среднеуральская».«Мы живем как на помойке! Окна не открыть, на улицу не выйти, белье не развесить. Они везде: в банях, на машинах, на обеденных столах, всюду. Мы не можем проводить время на улице, наши дети гуляют по дороге, которая хрустит от огромного количества мух. Боимся, что эти помойные мухи скоро начнут разносить заразу, у нас в поселках начнется эпидемия всевозможных кишечных инфекций. Не знаем, как садить огород. Они ведь все овощи, ягоды и фрукты «загадят» своими личинками. А потом нам и нашим детям это есть!!!» – рассказывают жители поселков.По их словам, кроме помета на поле дохлые куры и цыплята, кишки и «прочие ужасы».«Из-за этого на всем поле «ковер» из мух. А если ступить поглубже, то под верхним слоем миллионы личинок. То есть через несколько недель мух будет еще больше. Кроме опасных насекомых в поселках стоит невыносимая вонь от пометных куч. Дышать нечем», – жалуются сельчане.Они уже направили обращение на имя полномочного представителя Президента России в Уральском федеральном округе Николая Цуканова и заместителя Генерального прокурора Юрия Гулягина.«Пусть приедут и посмотрят, в каких условиях мы живем, и чем мы дышим!», – приглашают в гости сельчане.По факту обнаружения несанкционированного размещения куриного помёта сотрудниками Нижнесергинского межрайонного следственного отдела СК России по Свердловской области возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 247 УК РФ («Нарушение правил обращения экологически опасных отходов»).По версии следствия, данный экологически опасный вид отходов, относящийся к 3 классу опасности, был размещён на обширной территории работниками одной из птицефабрик. При этом каких-либо документов на размещение этих отходов на данном земельном участке не имелось. Складирование куриного помёта, по данным следствия, осуществлялось с лета 2018 по март 2019 года.Для установления точного ущерба, причинённого окружающей среде, проводятся необходимые судебные исследования.