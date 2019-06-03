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20:34 | 6.06.2019
«Мы живем как на помойке! Дышать нечем!» Жителей свердловских поселков терроризируют полчища мух, слетевшихся на куриный помет
«Мы живем как на помойке! Окна не открыть, на улицу не выйти, белье не развесить. Они везде: в банях, на машинах, на обеденных столах, всюду. Мы не можем проводить время на улице, наши дети гуляют по дороге, которая хрустит от огромного количества мух. Боимся, что эти помойные мухи скоро начнут разносить заразу, у нас в поселках начнется эпидемия всевозможных кишечных инфекций. Не знаем, как садить огород. Они ведь все овощи, ягоды и фрукты «загадят» своими личинками. А потом нам и нашим детям это есть!!!» – рассказывают жители поселков.
По их словам, кроме помета на поле дохлые куры и цыплята, кишки и «прочие ужасы».
«Из-за этого на всем поле «ковер» из мух. А если ступить поглубже, то под верхним слоем миллионы личинок. То есть через несколько недель мух будет еще больше. Кроме опасных насекомых в поселках стоит невыносимая вонь от пометных куч. Дышать нечем», – жалуются сельчане.
Они уже направили обращение на имя полномочного представителя Президента России в Уральском федеральном округе Николая Цуканова и заместителя Генерального прокурора Юрия Гулягина.
«Пусть приедут и посмотрят, в каких условиях мы живем, и чем мы дышим!», – приглашают в гости сельчане.
По факту обнаружения несанкционированного размещения куриного помёта сотрудниками Нижнесергинского межрайонного следственного отдела СК России по Свердловской области возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 247 УК РФ («Нарушение правил обращения экологически опасных отходов»).
По версии следствия, данный экологически опасный вид отходов, относящийся к 3 классу опасности, был размещён на обширной территории работниками одной из птицефабрик. При этом каких-либо документов на размещение этих отходов на данном земельном участке не имелось. Складирование куриного помёта, по данным следствия, осуществлялось с лета 2018 по март 2019 года.
Для установления точного ущерба, причинённого окружающей среде, проводятся необходимые судебные исследования.
Фото и видео предоставлены жителями поселков
© «Вечерние Ведомости»
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