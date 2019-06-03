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17:32 | 6.06.2019

Фото: yandex.ru/images

В Екатеринбурге нельзя будет парковаться еще в нескольких местах

В Екатеринбург еще три места настигнет запрет на парковку.

Это касается улицы Донбасской на участке от Автомагистральной до Культуры и улицы Бакинских Комиссаров от Культуры до Коммунистической, а также троллейбусного кольца на конечной остановке общественного транспорта «Академгородок» на улице Амундсена. Знаки «Остановка запрещена» и таблички «Работает эвакуатор» повесят в период с июля по сентябрь.

— Запрет на стоянку введен в целях обеспечения пропускной способности. Знак «Остановка запрещена» действует в отношении всех транспортных средств, за исключением маршрутных, — проинформировала пресс-служба Администрации города Екатеринбурга.

Если водитель остановится в зоне знака «Остановка запрещена», то его ждет штраф за неправильную парковку.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние Ведомости»

 


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