В Екатеринбурге нельзя будет парковаться еще в нескольких местах

17:32 | 6.06.2019

Фото: yandex.ru/images

В Екатеринбург еще три места настигнет запрет на парковку.



Это касается улицы Донбасской на участке от Автомагистральной до Культуры и улицы Бакинских Комиссаров от Культуры до Коммунистической, а также троллейбусного кольца на конечной остановке общественного транспорта «Академгородок» на улице Амундсена. Знаки «Остановка запрещена» и таблички «Работает эвакуатор» повесят в период с июля по сентябрь.



— Запрет на стоянку введен в целях обеспечения пропускной способности. Знак «Остановка запрещена» действует в отношении всех транспортных средств, за исключением маршрутных, — проинформировала пресс-служба Администрации города Екатеринбурга.



Если водитель остановится в зоне знака «Остановка запрещена», то его ждет штраф за неправильную парковку.