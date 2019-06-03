Депутата гордумы Екатеринбурга повторно попытаются отправить под домашний арест

10:01 | 6.06.2019

Прокуратура подала апелляционную жалобу на решение Ленинского районного суда Екатеринбурга, который отказал в ходатайстве следствия о мере пресечения в виде домашнего ареста депутату гордумы, бывшему руководителю Управления капитального строительства Свердловской области Олегу Кагилеву. Он обвиняется по ч. 1 ст. 30, ч. 6 ст. 290 УК РФ («Приготовление к получению взятки в особо крупном размере»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.



Рассмотрение апелляционной жалобы состоится сегодня, 6 июня, начало заседания назначено на 10:00. Председательствовать на процессе будет судья Мария Мартынова.



По версии прокуратуры, в 2017 году Кагилев потребовал у руководителя ООО «СтроймонтажУрал-2000», строившего спортивный комплекс «Синегорец» в поселке Баранчинский, откат в размере 6,6 млн рублей за заключение этого контракта и беспрепятственную приемку работ. Чтобы передать сумму, «СтроймонтажУрал-2000» заключил договор на покупку несуществующего оборудования с ЗАО «Спецавтоматика», по версии прокуратуры, аффилированном Кагилеву.