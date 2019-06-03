Защитник сквера Ширшиков готовит пикет с целью «клеить баб» у Драмтеатра

18:55 | 5.06.2019

Один из лидеров протеста против строительства храма святой Екатерины Ярослав Ширшиков собирается провести пикет в сквере у Драмтеатра и клеить во время акции «баб». Именно об этом он заявляет в своем уведомлении о проведении публичного мероприятия, которое подано в Министерство общественной безопасности Свердловской области 5 июня. По мнению защитников сквера, инициатива Ярослава Ширшикова может дискредитировать процесс защиты территории Октябрьской площади и негативно сказаться на репутации тех горожан, кто полторы недели проводил акции против забора в сквере у Драмтеатра.



Согласно уведомлению пикет пройдет 8 июня с 18:00 до 2:00. На нем предполагается присутствие от 2 до 15 человек. Также там указано, что организация медицинской помощи будет осуществляться с помощью презервативов и спиртосодержащих средств.



Ярослав Ширшиков активно защищал сквер у Драмтеатра. Он одним из первых выходил на площадку предполагаемого строительства храма святой Екатерины и заявлял о своей принадлежности к пастафарианству, отстаивая территорию с помощью атрибутов церкви, макарон и дуршлага. За организацию несанкционированной акции в сквере он был оштрафован на 15 тысяч рублей.



На данный момент власти Екатеринбурга пытаются наладить диалог с лидерами протеста по строительству храма святой Екатерины в сквере у Драмтеатра. Стороны пытаются определить площадки, на которых возможно возведение религиозного объекта. При этом некоторые граждане, которые сами себя называют защитниками сквера, пытаются пропиариться на этих событиях, иногда устраивая из этого шоу.



По мнению собеседников «Вечерних Ведомостей», действия Ярослава Ширшикова могут негативно сказаться на конструктивном диалоге между сторонниками и противниками строительства храма святой Екатерины. Ведь его действия со «съемом баб», презервативами и алкоголем могут быть восприняты как действия защитников сквера.



При этом, если Министерство общественной безопасности Свердловской области согласует данный пикет по «съему баб», то для обеспечения общественного порядка придется привлекать правоохранительные органы, которые будут охранять Ширшикова, его друзей и «баб». Хотя силы Росгвардии и полиции могут пригодиться и в другом месте.