С возвращением в Екатеринбург: Павел Дацюк подписал однолетний контракт с «Автомобилистом»

16:29 | 5.06.2019

Фото: Globallookpress.com

Бывший капитан петербургского СКА Павел Дацюк вернулся в Екатеринбург и подписал однолетний контракт с «Автомобилистом».



В начале мая хоккеист объявил об уходе из СКА, за который играл с 2016 года. Руководство екатеринбургского хоккейного клуба на протяжении месяца вело переговоры о том, чтобы Павел Дацюк стал играть за «Автомобилист». И переговоры прошли успешно, хотя представители хоккеиста потянули время.



— Наш клуб с гордостью сообщает, что за «Автомобилист» будет выступать один из самых титулованных хоккеистов России, легендарный воспитанник екатеринбургского хоккея Павел Дацюк, во всем хоккейном мире известный как Волшебник! — говорится на официальном сайте «Автомобилиста».



Павел заявлял о своем желании завершить хоккейную карьеру в родном Екатеринбурге. Однако, он не исключал и возвращение в США.