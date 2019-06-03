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16:29 | 5.06.2019
Фото: Globallookpress.com
С возвращением в Екатеринбург: Павел Дацюк подписал однолетний контракт с «Автомобилистом»
В начале мая хоккеист объявил об уходе из СКА, за который играл с 2016 года. Руководство екатеринбургского хоккейного клуба на протяжении месяца вело переговоры о том, чтобы Павел Дацюк стал играть за «Автомобилист». И переговоры прошли успешно, хотя представители хоккеиста потянули время.
— Наш клуб с гордостью сообщает, что за «Автомобилист» будет выступать один из самых титулованных хоккеистов России, легендарный воспитанник екатеринбургского хоккея Павел Дацюк, во всем хоккейном мире известный как Волшебник! — говорится на официальном сайте «Автомобилиста».
Павел заявлял о своем желании завершить хоккейную карьеру в родном Екатеринбурге. Однако, он не исключал и возвращение в США.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние Ведомости»
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