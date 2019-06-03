Евгений Куйвашев изменил кадровый состав в аппарате губернатора и правительства Свердловской области.

11:12 | 5.06.2019

Фото: ya66.ru

Кадровые перестановки провел Евгений Куйвашев в аппарате губернатора и правительства Свердловской области.



От должности освободили заместителя министра по социальной политике Ксению Зуеву. А на должность заместителя директора департамента информационной политики назначена Юлия Алексеева. Изменился состав и в министерстве по управлению государственным имуществом – здесь на должность первого заместителя министра назначили Елену Николаеву, которая будет заниматься юридическими и финансовыми вопросами.



Напомним, что вместо администрации губернатора в сентябре 2018 года создали аппарат губернатора и правительства Свердловской области, который возглавляет Валерий Чайников, бывший председатель Свердловской избирательной комиссии.