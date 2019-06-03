В Екатеринбурге вынесен приговор мужчинам, который сдавали шлаковый щебень под видом металлолома

11:02 | 5.06.2019

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга

В Екатеринбурге вынесен приговор обвиняемым по делу о хищении средств промышленного предприятия на сумму свыше 16 млн. рублей. Четверо мужчин 1973, 1973, 1980 и 1982 годов рождения сдавали шлаковый щебень под видом лома черных металлов в течение четырех лет, пока об этом не стало известно полицейским. По данному факту было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, оперативное сопровождение по делу осуществляли сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Свердловской области.



По версии следствия, в октябре 2012 года у одного из подсудимых (начальника цеха заготовки и переработки металлолома) возник умысел, направленный на хищение денежных средств предприятия путем поставок на производственный участок под видом лома черных металлов отходов металлургического производства – шлакового щебня в виде сыпучей фракции. Он имеет значительно меньшую стоимость по сравнению с ломом черных металлов, запрещен к приему и дальнейшей переработке.



Вместе с остальными соучастниками из числа подчиненных в период с сентября 2013 года по ноябрь 2017 года данные граждане организовали поставку на производственный участок предприятия шлакового щебня. Путем изготовления заведомо подложных документов обвиняемые принимали его как лом черных металлов, сообщает отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.



В ноябре 2018 года оконченное расследование уголовного дела с неопровержимой доказательной базой следственным подразделением УМВД России по Екатеринбургу было передано в Чкаловский районный суд. Сегодня, 5 июня судья Игорь Шенаурин вынес обвинительный приговор, в соответствии с которым четверо местных жителей признаны виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере»).



Мужчинам по совокупности инкриминируемых им преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено окончательное наказание от 4 до 3 лет условно.