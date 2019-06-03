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11:02 | 5.06.2019
Фото: отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга
В Екатеринбурге вынесен приговор мужчинам, который сдавали шлаковый щебень под видом металлолома
По версии следствия, в октябре 2012 года у одного из подсудимых (начальника цеха заготовки и переработки металлолома) возник умысел, направленный на хищение денежных средств предприятия путем поставок на производственный участок под видом лома черных металлов отходов металлургического производства – шлакового щебня в виде сыпучей фракции. Он имеет значительно меньшую стоимость по сравнению с ломом черных металлов, запрещен к приему и дальнейшей переработке.
Вместе с остальными соучастниками из числа подчиненных в период с сентября 2013 года по ноябрь 2017 года данные граждане организовали поставку на производственный участок предприятия шлакового щебня. Путем изготовления заведомо подложных документов обвиняемые принимали его как лом черных металлов, сообщает отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.
В ноябре 2018 года оконченное расследование уголовного дела с неопровержимой доказательной базой следственным подразделением УМВД России по Екатеринбургу было передано в Чкаловский районный суд. Сегодня, 5 июня судья Игорь Шенаурин вынес обвинительный приговор, в соответствии с которым четверо местных жителей признаны виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере»).
Мужчинам по совокупности инкриминируемых им преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено окончательное наказание от 4 до 3 лет условно.
© «Вечерние Ведомости»
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