Помещения автосервиса загорелись в Большом Истоке

10:56 | 5.06.2019

Фото: e1.ru

Вчера вечером в Большом Истоке загорелись помещения автосервиса, находящегося на улице Пушкина.



Огонь перешел на грузовик, кабина которого полностью выгорела. В помещении находились газовые баллоны, к счастью, невзорвавшиеся, и слесарное оборудование. Причину возгорания связали с проведением в автосервисе электричества. Ликвидировать пожар выехали четыре машины пожарных.