Самую высокую отметку по 10-бальной шкале вчера достигли пробки в Екатеринбурге

10:16 | 5.06.2019

Фото: Яндекс. Пробки

Вечером 4 июня Екатеринбург встал в десятибалльные пробки.



Штормовые метеоусловия совпали с многочисленными дорожными ремонтами на дорогах, из-за чего по данным сервиса "Яндекс.Пробки" в Екатеринбурге уже к 7 вечера балл пробок резко повысился до 10. Такая ситуация сложилась на центральных улицах: Ленина, Восточная, Малышева, Куйбышева. Не повезло и водителям, ехавших по путепроводом, которые ведут в крупные жилые районы: на Космонавтов, Шефской, Токарей и участках Объездной дороги.



В результате карта "Яндекса" приобрела ярко-бордовый цвет, показывавший, что быстро жители Екатеринбурга домой не доберутся.