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09:45 | 5.06.2019
Фото: личная страница Ивана Волкова в Facebook
Организатор несогласованной акции задержан в Екатеринбурге
Общественники подавали заявление на проведение акции, но министерство общественной безопасности Свердловской области пикет не одобрило, сославшись на нарушения при подаче уведомления. В итоге задержали Ивана Волкова, юриста и руководителя «Комитета по спасению скверов», когда он все же вышел на акцию. По словам активиста Михаила Худояна, вместе с юристом сотрудниками правоохранительных органов были задержаны еще три человека из того же комитета. Остальные участники протеста разошлись.
Известно, что сотрудники полиции предупреждали, что в случае выхода Ивана Волкова на пикет, его задержат по статье «Нарушение порядка проведения акций».
Юлия Кольтенберг © «Вечерние Ведомости»
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