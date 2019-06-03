Организатор несогласованной акции задержан в Екатеринбурге

09:45 | 5.06.2019

Фото: личная страница Ивана Волкова в Facebook

В Екатеринбурге задержали организатора несогласованного пикета в сквере у Театра Драмы, который прошел вчера, 4 июня.



Общественники подавали заявление на проведение акции, но министерство общественной безопасности Свердловской области пикет не одобрило, сославшись на нарушения при подаче уведомления. В итоге задержали Ивана Волкова, юриста и руководителя «Комитета по спасению скверов», когда он все же вышел на акцию. По словам активиста Михаила Худояна, вместе с юристом сотрудниками правоохранительных органов были задержаны еще три человека из того же комитета. Остальные участники протеста разошлись.



Известно, что сотрудники полиции предупреждали, что в случае выхода Ивана Волкова на пикет, его задержат по статье «Нарушение порядка проведения акций».