Первый дворовой пункт буккроссинга открылся в Екатеринбурге

18:10 | 3.06.2019

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Департамент информационной политики губернатора Свердловской области сообщает, что у домов ул. Латвийская, 14−16 открылся первый в Екатеринбурге дворовой пункт буккроссинга.



Появлению домика для обмены книгами жители Компрессорного обязаны представителям Фонда капитального ремонта МКД Свердловской области и управляющей компании. Символ соседской дружбы был подарен в Международный день соседей. Уличная библиотека сразу же стала центром притяжения взрослы и маленьких жителей домов.