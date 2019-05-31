В Свердловской области ожидается похолодание

16:54 | 2.06.2019

Фото: пресс-служба Администрации города Екатеринбурга

Синоптики рассказали, что на средний Урал надвигается холодный фронт с побережья Арктики, об этом сообщает пресс-служба Администрации города Екатеринбурга.



Согласно прогнозам, к 4 июня в Екатеринбурге серьёзно похолодает. Если в понедельник в столице Урала будет ещё тепло, от +24°С до +26 °С и без осадков, то уже во вторник столбики термометров днём опустятся до +15°С, ночью ожидается +9 °С…+11°С, дождь. В среду, 5 июня, прохладная погода сохранится, днём ожидается +14°С …+16°С, ночью и вовсе прохладно +5°С …+7°С. Облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ветер северный, северо-восточный 6-11 м/сек, с порывами до 14 м/сек.



Стоит добавить, что в этом году средняя температура мая составила +13,1, что на 1,8 градуса теплее обычного. Также в Екатеринбурге выпало 38 мм осадков, что составляет 76% от месячной нормы.