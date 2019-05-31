Рейс Новосибирск-Екатеринбург задержали на 13 часов

12:56 | 2.06.2019

Фото: photoworld.net



Вылет самолёта Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Якутия» из Новосибирска в Екатеринбург задержали на 13 часов.



Как сообщили в пресс-службе аэропорта Новосибирска, это связано с поздним прибытием самолета. Авиасудно должно было вылететь сегодня, 2 июня, в 9:10, но теперь пассажирам придётся ждать до 22:10.



Напомним, в начале мая в аэропорту Шереметьево произошла трагедия. Самолёт Sukhoi Superjet вылетел из Москвы в Мурманск, однако вскоре пилотам пришлось произвести экстренную посадку из-за попадания в судно молнии. При посадке самолёт загорелся, в пожаре погиб 41 человек.