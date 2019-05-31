Новости дня
12:47 | 2.06.2019
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области
Праздники безопасности устроили для свердловской детворы сотрудники МЧС в первый день лета
Большую площадку безопасности организовали огнеборцы в Центральном парке культуры и отдыха им. Маяковского в Екатеринбурге
Детвора с интересом изучала пожарную технику: автомобильный коленчатый подъёмник высотой 50 метров, пожарно-спасательный автомобиль, мотоциклы, спасательный катер.
Мальчишки и девчонки забирались на автомобили, примеряли на себя боевую одежду пожарного, представляя себя настоящими огнеборцами, а родители в это время делали фото на память.
Чтобы напомнить детям и их родителям правила пожарной безопасности, сотрудники МЧС провели викторину «Азбука безопасности» и предложили отгадать ребусы «Знаки пожарной безопасности».
Кроме того, дети смогли попробовать свои силы в тушении условного очага пожара, сбивая кегли струёй воды из ранцевого огнетушителя.
В Асбесте сотрудники МЧС и представители Всероссийского добровольного пожарного общества провели дворовый праздник. Помощь в напоминании о безопасном лете профессионалам оказывали воспитанники детского сада «Радость».
Дошколята в костюмах огнетушителей рассказали, как опасно баловаться с огнём и, что делать в случае пожара. Сотрудники МЧС, в свою очередь,продемонстрировали детворе оборудование пожарного автомобиля и рассказали о его предназначении.
Ещё один дворовый праздник сотрудники МЧС провели совместно с представителями газовой службы в Чкаловском районе Екатеринбурга.
Здесь детвора также примеряла боевую одежду пожарного и участвовала в весёлом конкурсе, отгадывая назначение того или иного пожарно-технического оборудования. Вместе с детьми в конкурсе участвовали и их родители.
В завершении праздника огнеборцы продемонстрировали подачу воды из пожарного ствола в условный очаг пожара.
Праздничные мероприятия, проведённые в Международный день защиты детей, стали достойным завершением акции «Моё безопасное детство», которая традиционно проводится МЧС России в последнюю неделю весны.
© «Вечерние Ведомости»
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