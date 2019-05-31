Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл совершил всенощное бдение в канун дня Обретения мощей святителя Алексия

12:16 | 2.06.2019

Фото: пресс-служба Екатеринбургской епахрии

В монастыре святых Царственных страстотерпцев на Ганиной яме 1 июня прошло богослужение, посвящённое Обретению мощей святителя Алексия, митрополита Московского, об этом сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии.



Митрополиту сослужили наместник монастыря Царственных страстотерпцев игумен Леонтий (Козлов), благочинный монастыря иеромонах Иов (Чумаченков), братия обители в священном сане и духовенство Екатеринбургской епархии.



Добавим, что по завершении богослужения митрополит преподал прихожанам архипастырское благословение.