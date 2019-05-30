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21:47 | 1.06.2019

Фото: Поисковый отряд «Abris»

Уехал на «Калине» и не вернулся: в Первоуральске пропал человек

В Первоуральске разыскивают 27-летнего Коростелёва Леонида Олеговича. 29 мая мужчина уехал из дома на автомобиле Lada Kalina и до сих пор не вернулся. Об этом сообщает поисковой отряд «Abris».

Приметы: рост 170-175 см., спортивное телосложение; волосы светло-русые. В день исчезновения мужчина был одет в костюм «Горка» (как на фото) и тёмные кроссовки.

В сообщении указано, что Леонид Олегович может нуждаться в медицинской помощи. Если вы видели автомобиль мужчины (гос.номер: В196МЕ 196 регион) или вам известна информация о примерном местонахождении Коростелёва - сообщите об этом по телефону: +7(961)767-17-49, Андрей.

Катерина Якушева © «Вечерние Ведомости»

 


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