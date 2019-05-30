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19:58 | 1.06.2019
День защиты детей отметили на Эльмаше (ФОТО)
На мероприятии ребята разных возрастов выступали на сцене, представляя различные творческие коллективы Орджоникидзевского района. Зрители увидели сольные вокальные номера и танцевальные постановки. Артисты представляли как творческие секции, работающие при школах, так и коллективы, занимающиеся вне стен учебных заведений.
Помимо яркого шоу, на территории парка была приготовлена увлекательная интерактивная программа: ребята могли посоревноваться в меткости в дартс, почувствовать себя настоящими эквилибристами в воздушном шаре на воде.
Люди приходили целыми семьями, некоторые гости праздника устраивали импровизированные пикники прямо на газоне, благо погода пошла навстречу.
© «Вечерние Ведомости»
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