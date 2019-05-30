День защиты детей отметили на Эльмаше (ФОТО)

Праздничный концерт, посвященный Дню защиты детей, состоялся 1 июня в парке «Эльмашевский». Мероприятие было организованно Администрацией Орджоникидзевского района и Центром Культуры «Эльмаш». На праздничный концерт собралось около тысячи орджоникидзевцев. С приветственным словом к ним обратились Председатель Екатеринбургской городской Думы Игорь Володин, Глава Администрации Орджоникидзевского района Роман Кравченко и депутат ЕГД Владимир Смирнов.На мероприятии ребята разных возрастов выступали на сцене, представляя различные творческие коллективы Орджоникидзевского района. Зрители увидели сольные вокальные номера и танцевальные постановки. Артисты представляли как творческие секции, работающие при школах, так и коллективы, занимающиеся вне стен учебных заведений.Помимо яркого шоу, на территории парка была приготовлена увлекательная интерактивная программа: ребята могли посоревноваться в меткости в дартс, почувствовать себя настоящими эквилибристами в воздушном шаре на воде.Люди приходили целыми семьями, некоторые гости праздника устраивали импровизированные пикники прямо на газоне, благо погода пошла навстречу.