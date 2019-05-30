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19:58 | 1.06.2019

День защиты детей отметили на Эльмаше (ФОТО)

Праздничный концерт, посвященный Дню защиты детей, состоялся 1 июня в парке «Эльмашевский». Мероприятие было организованно Администрацией Орджоникидзевского района и Центром Культуры «Эльмаш». На праздничный концерт собралось около тысячи орджоникидзевцев. С приветственным словом к ним обратились Председатель Екатеринбургской городской Думы Игорь Володин, Глава Администрации Орджоникидзевского района Роман Кравченко и депутат ЕГД Владимир Смирнов.

День защиты детей отметили на Эльмаше (ФОТО)

День защиты детей отметили на Эльмаше (ФОТО)


На мероприятии ребята разных возрастов выступали на сцене, представляя различные творческие коллективы Орджоникидзевского района. Зрители увидели сольные вокальные номера и танцевальные постановки. Артисты представляли как творческие секции, работающие при школах, так и коллективы, занимающиеся вне стен учебных заведений.

День защиты детей отметили на Эльмаше (ФОТО)


День защиты детей отметили на Эльмаше (ФОТО)


Помимо яркого шоу, на территории парка была приготовлена увлекательная интерактивная программа: ребята могли посоревноваться в меткости в дартс, почувствовать себя настоящими эквилибристами в воздушном шаре на воде.

День защиты детей отметили на Эльмаше (ФОТО)


День защиты детей отметили на Эльмаше (ФОТО)


Люди приходили целыми семьями, некоторые гости праздника устраивали импровизированные пикники прямо на газоне, благо погода пошла навстречу.

© «Вечерние Ведомости»

 


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