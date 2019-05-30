Почти полсотни проектов из Свердловской области получат поддержку из Фонда Президентских грантов

17:20 | 1.06.2019

Фото: Фонд Президентских грантов

Фонд Президентских грантов окажет поддержку 43 проектам из Свердловской области. Полный список победителей первого конкурса 2019 года опубликован на официальном сайте проекта.



Заседание Координационного комитета прошло под председательством первого заместителя Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергея Кириенко.



На реализацию своих целей и задач проекты из Свердловской области получат в сумме около 82 миллионов рублей. Среди победителей оказались «Ural Music Support», «Визуальная экология «новых» территорий», «Старый Новый Рок. На Волне», Фестиваль тайского бокса «Фабрика Муайтай», «Скорое социальное такси», Конкурс телевизионных документальных фильмов в рамках ХXХ Открытого фестиваля документального кино «РОССИЯ», Интеллектуальная платформа Уральской индустриальной биеннале современного искусства и многие другие проекты.



Отметим, на первый конкурс 2019 года было представлено 9 011 проектов из всех 85 регионов страны. Среди победителей оказались 1644 некоммерческие организации из 84 регионов страны. Между ними будет распределено 3,3 миллиарда рублей.