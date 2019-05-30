В Краснотурьинске задержали свердловчанина, подозреваемого в грабеже

11:10 | 1.06.2019

Фото: regnum.ru

Свердловчанина, подозреваемого в похищении товара из магазина «Селена» в Краснотурьинске, задержали полицейские.



Как рассказали сотрудники МО МВД России «Краснотурьинский», оперативная группа выехала на место, как только заведующая магазина сообщила о краже спиртного стоимостью 609 рублей 82 копейки.



Полицейские по «горячим следам» отыскали подозреваемого. Оказалось, что мужчина ранее не раз был судим за имущественные преступления. По словам злоумышленника, он украл спиртное, чтобы отметить встречу со старым другом.



В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ. Для него выбрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.