В Екатеринбурге из-за ветра погас Вечный огонь

08:56 | 1.06.2019

Фото: rossaprimavera.ru

В уральской столице на площади Коммунаров вечером 31 мая потух вечный огонь. Предполагается, что огонь потушили из-за сильного ветра.



Через некоторое время сотрудники «Екатеринбурггаза» зажгли огонь вновь. В уральской столице Вечный огонь гаснет один-два раза в месяц. Последний раз до этого огонь потух 13 апреля. Отмечается, что подобные проблемы есть также и у Вечного огня на Широкореченском мемориале.